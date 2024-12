FORMELLO | Lazio fiato corto tra assenze e gestioni verso il Napoli

Baroni e i suoi devono digerire in fretta sia il pareggio contro il Ludogorets sia la sconfitta di Parma perché il calendario non aspetta e ora arriva il difficile, solo in questa settimana la Lazio sfiderà la capolista Napoli per ben due volte per non parlare poi delle prossime sfide contro Ajax e Inter. La Lazio non arriva al meglio con una rosa con più di qualche defezione a causa di qualche acciacco fisico, ma il tempo stringe e questa mattina Baroni ha chiamato a raccolta i suoi nel Centro Sportivo di Formello per preparare la sfida degli Ottavi di finale di Coppa Italia.

Nella pagina successiva il report dell'allenamento da Formello