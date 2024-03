Bayern Monaco-Lazio, Provedel nel post: “Fino al primo tempo era equilibrata, gli episodi hanno fatto la differenza” | VIDEO

Intervenuto nel post partita di Bayern Monaco-Lazio, il portiere biancoceleste Ivan a Provedel ha commentato la sconfitta subita per 3-0 che vale l’eliminazione dalla Champions per la squadra di Sarri.

Queste le sue parole ai microfoni di Mediaset:

"Peccato che sia andata così perché fino al primo gol la partita era equilibrata, qualcosa avevamo creato e non avevamo subito più di tanto. A rivedere le immagini l’amaro in bocca aumenta perché il calcio d’angolo era chiaro e da quello è nato il loro secondo gol. Non ci aggrappiamo a questo episodio, purtroppo è andata così e alla fine sono stati bravi loro. Quando giochi contro avversari di livello superiore in Champions la differenza la fanno i dettagli e gli episodi che devi cercare di sfruttare, noi non l’abbiamo fatto loro sì. All’andata si è parlato d’altro, le occasioni avute le abbiamo concretizzate".

Di seguito il suo intervento a Sky:

"Fino al gol la partita era equilibrata, abbiamo avuto delle occasioni, forse è cambiato qualcosa e non siamo più riusciti a creare come prima. Non so dire perché, è andata così purtroppo e non me lo spiego. Sull'1-0 eravamo in parità, è un peccato perché nonostante la superiorità tecnica loro, noi eravamo riusciti a giocare per segnare. Mi dispiace che non siamo riusciti a fare ciò che volevamo. Noi ci aspettavamo questo dal Bayern e dalla Champions. Loro magari hanno più qaulità rispetto ad altri, però è vero che l'intensità che avevano era tanta roba. Sono usciti i valori in campo e non siamo riusciti a rimanere in partita. Credo che tutto questo debba essere uno stimolo, la qualificazione agli ottavi ce la siamo meritata con le prestazioni. Tutto questo deve darci la consapevolezza che lavorando con intensità e qualità ce la possiamo giocare anche con grandi squadre. Il gol segnato resta solo un piacevole ricordo, mi dispiace davvero tanto non essere riuscito a fare di più".

Queste le sue parole in zona mista, nella pancia dell'Allianz Arena:

“È un peccato perché fino all'1-0 è stata equilibrata e abbiamo creato andando vicini al gol, ma non siamo riusciti a continuare a fare bene, abbiamo preso il 2-0 allo scadere di primo tempo ed è stato un peccato. Riprendere la gara sull'1-0 sarebbe stato totalmente diverso. Si impara sempre soprattutto in queste gare, il 2-0 non ci ha tagliato le gambe ma ha cambiato l'equilibrio della gara e il loro approccio, non siamo riusciti a mettere poi la stessa intensità e qualità. Tra virgolette sarebbe stato meglio prendere gol in diversi modi non con due tiri sporchi, ma nel calcio a volte conta essere scaltri e in queste situazioni è un peccato perché riuscendo a limitarli meglio sarebbe andato diversamente, ma alla fine è uscita la tecnica maggiore loro. Sulle prestazioni in campionato vorrei darti una spiegazione perché presupporrebbe una cura, semplicemente non stiamo riuscendo a mettere lo stesso spirito della Champions speriamo di ritrovarlo perché noi ci crediamo e vogliamo arrivare più in alto possibile. Affrontiamo come mentalità una gara alla volta questo ci deve portare a risalire la classifica ed in Coppa Italia faremo di tutto per battere la Juve e cercare di alzare un trofeo che manca ultimamente. In campionato vogliamo risalire e fare molto meglio perché giocare la Champions è una cosa bellissima che ci fa crescere.”

