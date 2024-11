FORMELLO | Baroni a colloquio con Noslin, Romagnoli a riposo

Ieri sera ci sono state le prime partite dei giocatori biancocelesti in Nazionale con Rovella che ha fatto il suo esordio dal 1' alla prima chiamata in Azzurro e Castellanons che è entrato a partita in corso nella sconfitta della sua Argentina contro il Paraguay; tenuto a riposo invece Guendouzi da Deschamps. Nonostante, dunque, i giocatori impegnati con le loro selezioni continua il lavoro a Formello da parte di mister Baroni con gli uomini rimasti a Roma per prepararsi al meglio in vista dei prossimi probanti impegni: al rientro la Lazio ospiterà il Bologna allo Stadio Olimpico, domenica 24 novembre alle 20:45.

