Jacobelli: "Se penso allo scetticismo su Baroni mi viene da sorridere. La sua Lazio…"

La Lazio di Baroni sta stupendo davvero tutti dai tifosi biancocelesti agli addetti ai lavori che sono rimasti piacevolmente colpiti dal percorso intrapreso dal tecnico ex-Verona. La Lazio è ancora in corsa per tutti i fronti nonostante lo scetticismo generale di inizio stagione e la squadra di Baroni ha dimostrato di non voler rinunciare a niente.

Arrivano parole di grande stima verso l'allenatore biancoceleste anche dal noto giornalista Xavier Jacobelli che intervenuto ai microfoni di News.Superscommesse.it parlando del campionato di Serie A ha cosi commentato la situazioni che sta vivendo la Lazio:

Fraioli

Se le dicessi che Baroni alla Lazio, a mio parere, è forse l’allenatore, in assoluto, che sta lavorando meglio in rapporto ai giocatori a disposizione, ne converrebbe con me?

Assolutamente sì. Se penso allo scetticismo che c’era nel momento del suo approdo nella capitale, per la mancanza di esperienza internazionale, mi viene da sorridere. Lui era stato l’artefice delle clamorose operazioni salvezza di Lecce e Verona: quest’ultima, nonostante a gennaio avessero effettuato 13 cessioni e 10 nuovi acquisti da assemblare da zero.

“Un gioco che diverte”