Tchaouna-Lazio: ci siamo! Tutti i dettagli dell'operazione

L'affare era ben avviato da giorni e il suo nome circolava in ottica biancoceleste da parecchio tempo: ora sembra che le due società abbiano trovato la quadra. Come riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Lazio sarebbe ai dettagli per chiudere la prima operazione del prossimo calciomercato estivo: Loum Tchaouna è pronto a trasferirsi nella Capitale, sponda biancoceleste, a titolo definitivo dalla Salernitana.

I dettagli dell'operazione:

La cifra finale dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni di euro, con la società biancoceleste pronta a pagare la clausola rescissoria che pende sul francese classe 2003. Trasferitosi a Salerno la scorsa estate dal Rennes a parametro 0, Tchaouna dovrebbe sostituire, per caratteristiche, il vuoto lasciato da Felipe Anderson, fresco di addio e pronto a volare in Brasile direzione Palmeiras.

I numeri di Tchaouna in Serie A:

Al suo primo anno in Italia, l'ex Rennes ha collezionato 35 presenze condite da 6 gol e 4 assist: un rendimento sopra la media rispetto ai suoi compagni di squadra che hanno vissuto un'annata disastrosa in quel di Salerno. La squadra campana si è infatti posizionata all'ultimo posto in classifica, salutando così la Serie A con il record negativo di punti: registrandone 17, i granata sono diventati la peggiore squadra nella storia del nostro campionato, battendo il Pescara di Zeman che nel 2016/17 si fermò a quota 18. Tchaouna ora, pronto ad accasarsi alla Lazio, (squadra a cui tra l'altro ha segnato in stagione) avrà modo di dimostrare tutto il suo potenziale che quest'anno, per evidenti limiti della squadra, non ha potuto esprimere al massimo.

Il tweet di Di Marzio