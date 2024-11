FORMELLO | Baroni ritrova il centrocampo con Guendo e Rovella. Si ferma Pedro

Mancano quattro giorni alla sfida della Lazio con il Bologna, che si disputerà domenica alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma e da Formello arrivano notizie contrastanti. Questa mattina infatti sia Dia che Nuno Tavares si sono sottoposti in quel di Villa Mafalda agli accertamenti di rito dopo la sospetta malaria, per il primo, e l'infortunio del secondo. Se Tavares dovrebbe rimanere fuori per almeno dieci giorni, Dia potrebbe essere invece già arruolabile per il Bologna. Marco Baroni questa mattina ha poi ritrovato altri tre giocatori rientrati dal viaggio con le nazionali: Guendouzi, Rovella e Isaksen.

