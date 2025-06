Amichevole Avellino-Lazio, al via la vendita dei tagliandi: tutte le info

La società biancoceleste ha comunicato sul proprio sito ufficiale l'inizio della vendita dei tagliandi per la prima amichevole estiva della Lazio di Maurizio Sarri contro l'Avellino per il 3° Memorial “Sandro Criscitiello". Il match di fine luglio è in programma sabato 26 luglio alle ore 20:30 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Di seguito le modalità di vendita a disposizione per i tifosi biancocelesti.

Il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara contro l'Avellino per il 3° Memorial “Sandro Criscitiello", in programma sabato 26 luglio alle ore 20:30 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Modalità di vendita e settori messi a disposizione per i tifosi biancocelesti: