Fabiani sull'incontro con Sarri: "Non smantelleremo la squadra. La linea rimane la stessa"

L'inizio del mercato estivo è ancora lontano, ma le prime strategie iniziano a delinearsi. Il direttore sportivo Angelo Fabiani ha parlato ai taccuini de Il Messaggero dell'incontro tenutosi nella giornata di ieri con Maurizio Sarri. Tecnico e diesse si sono incontrati a Castelfranco, a casa dell'allenatore toscano, per fare il punto in vista del calciomercato, del ritiro estivo e delle prossime amichevoli che dovrà affrontare la Lazio.

Le parole di Fabiani

Abbiamo parlato di uscite, di programmazione del ritiro e delle amichevoli. Stop. La linea resta la stessa. Abbiamo cambiato allenatore, ma il percorso iniziato un anno fa prosegue. La squadra c'è, non smantelliamo la Lazio.

Le strategie

Con il ritorno di Maurizio Sarri, la società dovrà fare i conti con gli innesti a disposizione per fornire al tecnico una rosa adatta alle sue caratteristiche. La volontà del diesse resta quella di mantenere la squadra attuale, senza alcun stravolgimento. Il rinnovo di Vecino non basta: al centrocampo serve un'altra mezzala, magari di inserimento e con goal nelle gambe, e in difesa un terzino. Innesti necessari, ma che devono anche rientrare nei piani economici della società, data il budget limitato.