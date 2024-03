Lotito: "La Lazio è un club internazionale, domani sarà necessario il sostegno dei tifosi..."

Catturato dai microfoni di Laziopress.it nei pressi dell'Allianz Arena, Claudio Lotito ha rilasciato dichiarazioni importanti in merito alla partita di domani. Di seguito le parole del presidente della Lazio:

“La società sta lavorando continuamente, questo è un progetto di crescita e, soprattutto, di consapevolezza nei propri mezzi. Domani ci sarà la partita più difficile della stagione, senza alcun dubbio. Affrontiamo il Bayern Monaco in casa loro. Eppure ogni partita ha storia a sé! Con la voglia e la ferocia agonistica si possono raggiungere grandi risultati. È stato evidente a tutti come la squadra abbia lottato sino all'ultimo minto anche nel match contro il Milan, mi auspico che domani accada la stessa cosa, poi il fascino della Champions League dovrebbe aiutare... ”

“La Lazio deve sentirsi una squadra internazionale. Il club lo è - nel tempo ha acquisito una grande credibilità - e se oggi siamo qui è perché abbiamo una organizzazione tale che ci permette questi palcoscenici. Dobbiamo remare tutti insieme a favore della Lazio. I tifosi rappresentano un vero e proprio dodicesimo uomo in campo e lo hanno ben dimostrato nella gara di andata contro il Bayern. Sono una spinta essenziale per tutto l'ambiente. Per quanto possibile, abbiamo cercato di avere il maggior numero di sostenitori, anche se i bavaresi ci hanno concesso pochi posti... L'importante è che i nostri beniamini sappiano di combattere per una grande comunità che vive per loro!”