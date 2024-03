SERIE A | La 27° giornata si chiude con la vittoria dell'Inter sul Genoa: nerazzurri a +15 sulla Juventus

Si è conclusa con un successo casalingo questa sera la 27° giornata del campionato di Serie A. Allo Stadio San Siro di Milano, la capolista Inter ha ospitato il Genoa: nona vittoria consecutiva in campionato per i nerazzurri, che superano per 2-1 i rossoblù.

Ad aprire le marcature sono stati proprio i padroni di casa, con la rete arrivata al 30esimo del centrocampista Asllani. Appena otto minuti dopo, viene assegnato un calcio di rigore a favore dell'Inter, con Sanchez che realizza spiazzando il portiere del Genoa. Doppio vantaggio con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa dopo nove minuti, i rossoblù accorciano le distanza, grazie alla rete da fuori area di Vasquez. Il risultato resta invariato, con la squadra di Simone Inzaghi che conquista la nona vittoria consecutiva in campionato. I nerazzurri salgono così a quota 72 punti in classifica, allungando il vantaggio sulla Juventus seconda: ora l'Inter si trova a +15 sui bianconeri. Il Genoa invece, con 33 punti raccolti in 27 giornate, resta così al 12esimo posto.

Il successo dell'Inter di questa sera, oltre a chiudere il turno di Serie A, si aggiunge a quello di Milan (0-1 in casa della Lazio), Roma (1-4 a Monza), Hellas Verona (1-0 interno contro il Sassuolo), Cagliari (vittorioso per 0-1 ad Empoli), Bologna (1-2 in rimonta in casa dell'Atalanta) e Napoli (2-1 in casa contro la Juventus). Tre invece, sono state le gare di giornata terminate in parità: Udinese-Salernitana 1-1, Torino-Fiorentina 0-0 e Frosinone-Lecce 1-1.

La classifica, dopo la 27° giornata del campionato di Serie A, recita: