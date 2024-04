Una storia particolare quella di Pedro Neto con la maglia biancoceleste, arrivato il 31 agosto 2017 insieme al compagno Bruno Jordao, considerati due talenti importanti al momento del loro arrivo nella capitale. Nell'avventura con la Lazio, il portoghese ha totalizzato soltanto 5 partite tra campionato e Coppa Italia, vincendo proprio quest'ultima nella stagione 2018/2019 ma non da protagonista. Al tempo, sulla panchina della Lazio sedeva Simone Inzaghi che non vedeva in Pedro Neto una risorsa da sfruttare.

Trasferitosi nel 2019 in Inghilterra al Wolverhampton, il portoghese in questi anni ha totalizzato 15 gol e 24 assist in tutte le competizioni mostrando il suo valore con importanti prestazioni che hanno attirato dalla sua parte l'attenzione dei top club di Inghilterra. Secondo quanto riportato dal portale TeamTalk, tra i club interessati ci sarebbe proprio il Manchester City che però in estate dovrà battere la concorrenza dei club Arabi: per il prezzo il Wolverhampton può contare sulla clausola da 70 milioni imposta sul giocatore. Una storia particolare quella dell'ex biancoceleste, messo ai margini nella sua esperienza a Roma quando adesso è un giocatore molto richiesto in Inghilterra e non solo, con il prezzo del cartellino che si è alzato notevolmente.