Igli Tare, ex calciatore e dirigente della Lazio, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, parlando dell’ultimo acquisto arrivato a Formello durante la sua gestione, si tratta del difensore centrale spagnolo Mario Gila che, dopo una stagione difficile, al suo primo anno, con Sarri, quest’anno si sta rivelando un riferimento per la difesa e la squadra di Baroni. Gila, in goal contro la Fiorentina, è il centrale con più presenze quest’anno alla Lazio, il più scelto da Baroni.

