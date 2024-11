Un fiume biancoceleste: esodo di tifosi della Lazio in trasferta a Parma

Esodo biancoceleste verso Parma. In appena 9 minuti, i 1.500 biglietti riservati al Settore Ospiti sono andati esauriti. Lo stesso destino è toccato agli ulteriori 2.000 posti disponibili, come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, messi in vendita subito dopo e acquistati con la stessa rapidità. La passione dei tifosi della Lazio non conosce confini: che si tratti dell'Olimpico o di una trasferta, l'entusiasmo resta immutato. Mentre giovedì li attende la sfida di Europa League contro il Ludogorets, il pensiero dei supporter è già rivolto alla gara di domenica al Tardini (calcio d’inizio alle 15). La corsa ai biglietti, iniziata ieri alle 11, si è conclusa con un sold-out lampo, confermando la voglia dei laziali di accompagnare la squadra di Baroni in questa nuova sfida di campionato.

Preparativi per il Doppio Impegno

Prima di Parma, però, c’è da affrontare il Ludogorets in Europa League. La squadra, dopo la seduta di scarico svolta ieri mattina (riservata ai giocatori non titolari), proseguirà oggi e domani con gli allenamenti di rifinitura, fissati rispettivamente alle 15 e alle 15:30 (quest’ultimo aperto ai media per 15 minuti).

Baroni si gode la Lazio

Il tecnico Baroni, forte dei 12 punti conquistati nelle prime quattro giornate di campionato, è pronto a gestire le energie ruotando i suoi uomini in vista del doppio impegno. Tra gli assenti certi figurano Tavares, fermo per una lesione muscolare di basso grado, e Castrovilli, operato al menisco. Restano sotto osservazione alcuni giocatori acciaccati dalla sfida contro il Bologna: Zaccagni, colpito alla coscia, ha rassicurato sulle sue condizioni durante il Premio Beppe Viola, mentre Romagnoli, uscito all’intervallo per un indurimento al polpaccio dovuto a una pallonata, dovrebbe essere risparmiato per la partita di giovedì.

Il clima di fiducia e la carica dei tifosi rendono questa settimana cruciale per la Lazio, tra ambizioni europee e campionato.