La Lazio piace ma preoccupa in vista dell'Europa League

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Un dettaglio non da poco e più che mai veritiero. La Lazio di Baroni esprime oggettivamente un bel gioco, diverte ed entusiasma pubblico ed addetti ai lavori. Molto spesso quest'anno i biancocelesti sono usciti sconfitti nel risultato ma fieri e consapevoli del gioco espresso sul rettangolo verde. Tutto questo è estremamente positivo perchè nel calcio si sa: se giochi bene e hai qualità arrivano anche i risultati.

Tra poco i biancocelesti si tufferanno nell'altra coppa, l'Europa League, li la Lazio ha investito tante energie, ha incantato in un certo senso l'Europa sorprendendo e raggiungendo il primo posto nella classifica ed i black out famosi della squadra di Baroni non possono esser concessi perchè anche squadre nettamente inferiori possono far davvero male.

L'altra faccia della medaglia

Il lato positivo lo abbiamo visto e sopra citato ma purtroppo c'è dell'altro. La Lazio troppe volte ha perso partite e punti preziosi per dettagli che al momento non riesce a correggere. Piccole cose che compromettono il grosso dell'operato di 11 giocatori in campo. Ricordiamo i soli 15 minuti completamente sbagliati che mandano allo sbaraglio un intero match in cui si domina oppure i grossolani errori difensivi, anche dei singoli, che si faticano a digerire per quanto gravi. Troppe volte la Lazio quest'anno ci ha abituato a questo ed è davvero un peccato mortale.

Questa situazione in vista dell'Europa League

Ieri sera è arrivata l'eliminazione dalla coppa Italia e la cosa non rappresenta un dramma ma la domanda sorge spontanea: cosa accadrebbe se queste situazioni le vediamo in Europa?

Il contraccolpo psicologico potrebbe essere devastante, come la delusione, assistere come già accaduto troppe volte quest'anno a totali black out che vanificano quanto di buono fatto e bruciano un obiettivo importante che pare chiaro sia oggettivamente diventato tale. Uscire, essere eliminati va bene ma non così, il timore più grosso del tifoso laziale medio.