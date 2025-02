Lazio che rimpianto! Una eliminazione che insegnerà

Risveglio amaro per l'ambiente Lazio. Ieri sera è arrivata l'eliminazione ai quarti di finale di coppa Italia contro l'Inter di Simone Inzaghi. A differenza però dell'ultima trasferta disputata dagli uomini di Baroni, a Venezia, i capitolini possono sorridere per quello che è stata la prestazione in campo. Una squadra organizzata, quadrata, che ha creato seri problemi all'avversario campione d'Italia, mettendolo spesso alle corde.

L'andamento del match

La Lazio ha impostato subito la gara su ritmi alti, pressing asfissiante e giro della palla veloce, tutto questo fatto con buonissima qualità e concretezza. I biancocelesti infatti, statistiche alla mano, hanno chiuso il primo tempo con 8 tiri a favore contro i soli 2 dei nerazzurri; battendo poi ben 6 calci d'angolo. L'Inter ha effettuato un solo tiro in porta nel primo tempo, trovando l'eurogol di Arnautovic senza nemmeno costruire una vera e propria azione d'attacco ma dagli sviluppi di un corner.

Nella ripresa la musica non è cambiata, la Lazio ha continuato col suo bel gioco, un pò rallentato rispetto al primo tempo ma sempre superiore rispetto all'avversario. Nel secondo tempo l'Inter ha preso campo ma senza schiacciare più di tanto gli uomini di Baroni. Altro episodio favorevole poi in occasione del rigore fischiato per la squadra di casa, Gigot troppo ingenuo commette fallo ed è così che si spengono le speranze dei biancocelesti.

Sconfitte che insegnano

L'allenatore della Lazio, Marco Baroni, sa cosa cogliere da sconfitte simili. Le sue considerazioni in questi casi sono sempre le stesse, ovvero saper prendere il lato giusto da un risultato negativo che si porta con sè situazioni che possono insegnare e far maturare la sua squadra. La Lazio sicuramente esce da San Siro a testa alta, avendo disputato una partita di livello e facendo vedere una vera reazione dopo l'apatia vista nell'ultima partita di campionato contro il Venezia di Di Francesco.