Inter-Lazio, moviola: la rete di Arnautovic e il rigore per l'Inter

Ieri sera alle ore 21:00 la rosa dell'Inter, guidata da Simone Inzaghi, e della Lazio, di Marco Baroni, sono scese in campo allo stadio di San Siro per disputare il match di Coppa Italia. Dopo aver sconfitto il Napoli, merito di una tripletta realizzata dall'attaccante Tijjani Noslin, i biancocelesti sono caduti contro l'Inter, infatti, la partita ê terminata 2-0 e con la conseguente possibilità di vincere la Coppa Italia ormai svanita per la squadra del mister Marco Baroni. Le ottime prestazioni mostrate dalla rosa della Lazio durante la partita non sono bastate a sconfiggere la squadra di Simone Inzaghi, la quale dovrâ andare ad affrontare il Milan, club che ha passato il turno in seguito al trionfo sulla Roma, tuttavia, sembra che in Inter-Lazio non tutti siano d'accordo con le decisioni del direttore di gara Fabbri.

Le decisioni sui gol dell'Inter: il gol di Arnautovic

Il giallo dato ad Asslani in apertura per il fallo su Zaccagni era giusto, inoltre, è corretto anche mancato cartellino per il presunto fallo di Tchaouna su Bisseck. Arnautovic, verso la porta, reclama un fallo di Gigot ma è corretta la scelta di assegnare la punizione. Sul gol di Arnautovic, De Vrij sembra in fuorigioco, infatti, sembra che non ha un impatto visivo sul portiere biancoceleste Mandas e, inoltre, non è sulla linea di visione dato che il pallone assume una traiettoria alta.

Nella pagina seguente la decisione arbitrale sul rigore per l'Inter