Cardone su Lazio-Juventus: "Baroni potrebbe riproporre la formula con il doppio terzino"

È in arrivo una nuova sfida per le aquile, infatti, sabato 10 maggio alle ore 18:00 l'Olimpico ospiterà l'incontro tra la Lazio e la Juventus, partita molto complicata sia per i biancocelesti che per il club di Tudor, soprattutto dato che entrambe si trovano in 4a posizione con 63 punti e lottano per accedere in Champions League. Riguardo l'incontro si è espresso Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei.

Cardone a Radiosei

Sulla questione terzini

Lazzari e Tavares sono tornati a lavorare in gruppo, ma il primo è più avanti tanto che potrebbe anche tornare dall’inizio in campo. Devo dire che questo ragazzo si infortuna spesso, ma i tempi di recupero sono sempre brevi. Alla fine non credo che sarà titolare, ma si candida. Vediamo, a quel punto Baroni potrebbe anche riproporre la formula con il doppio terzino, ossia con Marusic ala destra ed Isaksen nella ripresa. L’altro dubbio anti-Juventus è quello che riguarda Gigot-Gila. Il francese sta andando molto bene, lo vedo anche maggiormente concentrato.

Su Milan-Bologna

Facendo dei calcoli anche sulle altre, ha una sua importanza anche la partita di domani tra Milan e Bologna. Chiaro che la Lazio si deve augurare una vittoria rossonera, per la vicinanza in classifica del Bologna ma anche per portare il Milan in una zona di classifica ancora europea. Se poi i rossoneri non dovessero vincere la Coppa Italia contro il Bologna stesso, si giocherebbero contro la Roma le ultime possibilità tramite il campionato.

Sulla mancata contemporaneità