Lazio-Juventus, Dino Zoff: "Guai ad accontentarsi del pareggio"

Grande partita in programma per il 10 maggio, infatti, alle ore 18:00 lo stadio Olimpico ospiterà l'incontro tra la Lazio e la Juventus, entrambe al 4° posto con 63 punti e in corsa per l'accesso in Champions League. In merito alla partita si è espresso Dino Zoff, ex tecnico dei biancocelesti ed ex portiere del club bianconero, a Tuttosport.

Dino Zoff a Tuttosport

Su Lazio-Juventus

Guai a fare calcoli pensando di potersi accontentare del pareggio: in campo bisogna andare sempre per vincere e senza pensare al calendario delle gare successive. Mi aspetto una bella partita, combattuta: chi conquista i tre punti mette una base importante per l’ingresso in Champions.

Sulla stagione della Lazio e su Baroni

La Lazio ha avuto un inizio di campionato straordinario, poi è incappata in qualche problemino. Baroni? Il suo lavoro mi sembra positivo. Peccato per l’uscita ai rigori in Europa League, ma ha fatto buone cose quest’anno, al netto della flessione del girone di ritorno.

Su Rovella e Thuram

Due ottimi giocatori. Entrambi stanno disputando un grande campionato. Rovella ha qualità e sta dimostrando anche grande personalità: non a caso è entrato pure nel giro della Nazionale. Thuram rappresenta una delle note liete della stagione juventina. È uno di quei calciatori su cui i bianconeri devono puntare forte anche per il futuro, costruendo intorno al francese una grande squadra.

Su Mandas e Di Gregorio