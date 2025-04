Genoa-Lazio rinviata per la morte del Papa: i biancocelesti non partiranno domani per Genova

Una domenica anomala per la Lazio, quella che avrebbe dovuto portare al fischio d’inizio di Genoa-Lazio, sfida valida per la 33ª giornata di Serie A. Il match, previsto per oggi alle 18:00 allo stadio Luigi Ferraris, è stato rinviato ufficialmente nel primo pomeriggio, a causa della morte di Papa Francesco, evento che ha portato la Lega Serie A a sospendere tutte le attività sportive in programma.

I biancocelesti sono tornati a Roma

con un volo partito alle 15. Poco dopo il decollo, la comunicazione ufficiale: Genoa-Lazio si giocherà mercoledì alle ore 18:30. Una scelta che ha lasciato perplesso lo staff tecnico biancoceleste, che ha subito richiesto un rinvio della gara a data da destinarsi, viste le tempistiche ristrette e il dispendio fisico e logistico.

La Lazio attende la risposta della Lega

In attesa di una risposta dalla Lega, la Lazio ha già rimodulato il programma settimanale: allenamento nel pomeriggio di oggi, sessione di rifinitura martedì, e partenza per Genova fissata per la mattina di mercoledì. Una modifica che costringerà la squadra a cambiare le abitudini consolidate, come il ritiro della vigilia, diventato ormai una routine irrinunciabile.

Nel frattempo, il club resta in attesa di un eventuale cambio di programma ufficiale, sperando in una maggiore comprensione da parte delle istituzioni sportive.