Lazio-Parma a rischio rinvio

Crescono le incertezze sulla partita Lazio Parma, in calendario sabato 26 aprile alle 20:45. Lo stesso giorno potrebbero svolgersi i funerali Papa, con migliaia di fedeli attesi a Roma. Il rischio di sovrapposizione tra eventi religiosi e sportivi impone una valutazione attenta da parte delle autorità.

Alta tensione a Roma: funerali del Papa e 100mila giovani in arrivo

«La data non è ancora ufficiale, quindi continueremo a riunirci ogni giorno alle 18 fino alla fine degli eventi», ha dichiarato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del comitato per l’ordine pubblico. «Dovremo affrontare numeri importanti, considerando anche il giubileo degli adolescenti che porterà oltre 100mila ragazzi in città. Non conosciamo ancora la stima precisa dei fedeli che parteciperanno ai funerali Papa, ma sarà un evento imponente».

La Prefettura monitora: decisione finale su Lazio-Parma attesa a breve

La decisione sulla data ufficiale verrà presa domani dalla Congregazione dei Cardinali. Secondo il rito liturgico, le esequie dovrebbero svolgersi tra il quarto e il sesto giorno dal decesso, dunque tra venerdì e domenica. Nel frattempo, la Sala Stampa Vaticana ha comunicato che saranno apposti i sigilli a Santa Marta e al piano dell’Angelus del Palazzo Apostolico, in vista dei prossimi eventi solenni.