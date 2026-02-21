I club più ricchi dal 1999 al 2024: c'è anche la Lazio

Senza troppi giri di parole è risaputo che nel calcio chi ha più soldi raggiunge più facilmente vittorie e successi. Anche in casa Lazio è stato dimostrato dalla famosa era Cragnotti, quando il presidente romano ha portato i biancocelesti tra i club più importanti in Europa con il raggiungimento di traguardi incredibili e facendo godere al tifoso laziale l'immagine di vedere i migliori calciatori del mondo con l'aquila sul petto. Tramite controcalcio è stato possibile vedere il lato economico dei club europei in 25 anni di calcio.

Il post social

Il valore attuale della rosa biancoceleste

Momento non proprio positivo in casa Lazio. Le questioni societarie destano perplessità e tra un calciomercato bloccato (quello estivo nel 2025) e uno che ha visto un forte indebolimento della rosa (quello invernale del 2026) la situazione è tutt'altro che rosea. Attualmente il valore della rosa capitolina è di circa 223 milioni, dato riportato da Transfermarkt. I pezzi più pregiati della squadra sono Mario Gila, con il prezzo del cartellino che si aggira attorno ai 30 milioni e Nicolò Rovella, per lui il valore è di 28 milioni di euro.