Esclusiva| Marcolin: "Protesta? Atto d'amore. Cagliari? Regala pochi spazi, la Lazio deve..."

Dopo la dolorosa sconfitta all'Olimpico contro la Dea, la rosa biancoceleste si prepara ad affrontare una nuova sfida, infatti, stasera alle ore 20:45 le aquile scenderanno in campo all'Unipol Domus per affrontare il Cagliari di Pisacane, partita visibile su Dazn, Sky e in streaming su NOW TV. L'incontro, affidato al fischietto Rapuano, si preannuncia complesso per entrambe le formazioni. Nonostante la Lazio faccia fatica a sfruttare le occasioni per centrare la rete avversaria, il rientro del Capitano e il ritrovato spirito di squadra daranno filo da torcere ai rossoblù. A commentare il match ci ha pensato il doppio ex Dario Marcolin, che ha rilasciato un'intervista ai nostri microfoni.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Il profilo di Dario Marcolin

L'ex centrocampista rappresenta una figura di grande spessore nel panorama calcistico italiano, stimato per la sua intelligenza tattica sia in campo che in panchina. Cresciuto nelle giovanili della Cremonese, club con cui ha debuttato in Serie A, Marcolin ha successivamente vestito le maglie di varie squadre importanti, come Genoa, Sampdoria, Napoli, Lazio e Cagliari. Il suo legame con i biancocelesti è indissolubile e vincente, impreziosito da un Palmarès straordinario che vanta uno Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA. Dopo aver appeso gli scarpini, ha intrapreso la carriera da tecnico, ricoprendo ruoli di vice e collaboratore in società come Inter e Fiorentina, per poi guidare come primo allenatore Monza, Modena, Padova e Avellino. Il profilo di un vero professionista, che continua a offrire analisi lucide e competenti, prima per LA7 e Sky e, dal 2018, come opinionista per Dazn.

Nella pagina successiva l'intervista esclusiva a Dario Marcolin