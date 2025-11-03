Conferenza Lazzari: "Stiamo facendo bene. Rispetto allo scorso anno…"

La Lazio vince una partita potenzialmente ostica e si conferma nel suo periodo di forma sugellato da sei risultati utili consecutivi ed una solidità difensiva invidiabile.

In conferenza stampa per commentare la vittoria è intervenuto Manuel Lazzari.

La conferenza stampa di Lazzari

lazzari

Cosa manca in attacco? Penso che oggi anche in fase offensiva soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni nitide. Un po' per sfortuna non siamo riusciti a sbloccarla, mentre nel secondo tempo abbiamo segnato grazie al grande gol di Gustav e poi con Zaccagni. Se ripenso a Pisa abbiamo creato poco però abbiamo analizzato i movimenti da fare però per quel che riguarda oggi la Lazio in entrambe le fasi è stata una bella squadra. In fase offensiva abbiamo creato.

Clean sheet

Sei clean sheet in dieci partita è qualcosa di incredibile, il mister tiene molto alla fase difensiva e con la linea ci lavoriamo ogni settimana. Rispetto all'anno scorso siamo meno sfrontati creando 3-4 palle gol in meno a partita però per vincere prima non devi prendere gol e poi un'occasione ti capita. In fase offensiva a Pisa siamo mancati molto per colpa di tutti noi attaccanti. Sia in fase difensiva che offensiva non è mai colpa di un singolo ma del collettivo.

Classifica? Percezione di tornare in Europa?

La voglia di tornare in Europa al gruppo non manca, una squadra come la Lazio deve puntare ogni anno in Europa. Quest'anno abbiamo avuto mille difficoltà a livello di infortuni da quando gioco non mi era mai capitato di avere una squadra con così tanti infortuni. Negli ultimi mesi siano stati bravi e fare clean sheet non è cosa da poco, dovremo migliorare in fase di possesso però penso che la Lazio deve puntare all'Europa e sono convintissimo.

Sei soddisfatto della tua carriera?

Io che ho giocato in Serie D per due anni e arrivare a giocare per 9 anni in Serie A non posso che essere soddisfatto. Sono felice di essere arrivato alla Lazio, giocare in Champions, in Europa, in Nazionale. Della mia carriera sono felice, tra poco compio 32 anni ma sono orgoglioso di quello che ho fatto.

Come cambia il tuo gioco on Isaksen e Cancellieri