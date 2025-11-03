Lazio-Cagliari, Zaccagni: "Rinasceremo grazie alla nostra compattezza. Obiettivo? Doppia cifra"

Al termine dell'incontro della Lazio contro il Cagliari allo stadio Olimpico, il capitano Mattia Zaccagni, eroe della partita insieme all'esterno Gustav Isaksen dato che le loro reti hanno permesso alle aquile di trionfare, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport per commentare il risultato e le prestazioni della rosa biancoceleste.

Le dichiarazioni di Mattia Zaccagni a Dazn

La vittoria della Lazio nel match contro il club rossoblu

Una vittoria importantissima, abbiamo fatto una buonissima gara sotto tutti i punti di vista, è importante non aver subito gol.

L'inizio di stagione delle aquile

Partita male per infortuni ma siamo stati bravi a rimanere lì sul pezzo, a essere squadra. Non è facile ma ora stiamo avendo continuità di risultati, ora rientreranno molti infortunati.

Sul Comandante Maurizio Sarri

Il mister è sempre nervoso e carico a palla, ma sarà contentissimo oggi.

Nella pagina successiva le dichiarazioni del Capitano Mattia Zaccagni a Sky Sport