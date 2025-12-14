Tutti tifosi laziali a casa Pellegrini: le foto della compagna Jennifer Casula
Jennifer Casula, fidanzata di Pellegrini, ha mostrato sui social il suo sostegno nei confronti del terzino ed ha spiegato la scelta del nome di loro figlio
Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images via onefootball
Jennifer Casula, fidanzata di Luca Pellegrini, ha mostrato sui social il suo sostegno nei confronti del terzino nel corso della gara Parma-Lazio, dove il biancoceleste si è esibito in grandi prestazioni, ed ha spiegato la scelta del nome di loro figlio Sebastiano, nato poco prima del match contro il Bologna.
Il sostegno di Jennifer Casula verso Pellegrini
La scelta del nome di loro figlio
