Tutti tifosi laziali a casa Pellegrini: le foto della compagna Jennifer Casula

Jennifer Casula, fidanzata di Pellegrini, ha mostrato sui social il suo sostegno nei confronti del terzino ed ha spiegato la scelta del nome di loro figlio

Michelle De Angelis /
Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images via onefootball
Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images via onefootball

Jennifer Casula, fidanzata di Luca Pellegrini, ha mostrato sui social il suo sostegno nei confronti del terzino nel corso della gara Parma-Lazio, dove il biancoceleste si è esibito in grandi prestazioni, ed ha spiegato la scelta del nome di loro figlio Sebastiano, nato poco prima del match contro il Bologna.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il sostegno di Jennifer Casula verso Pellegrini 

La scelta del nome di loro figlio 

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Pellegrini nel pre partita 

Women Live | Lazio-Parma 1-0: Piemonte sblocca la gara
Il Comandante Sarri raggiunge i 200 punti ed entra nella storia laziale: la classifica