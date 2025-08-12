Lazio, Zaccagni scherza con un romanista e ribadisce la sua fede biancoceleste: il video

Prosegue la preparazione atletica della Lazio verso la stagione 2025-2026: tra un’amichevole e l’altra, Sarri ha concesso qualche giorno di riposo ai suoi calciatori e l’attaccante, nonché capitano della Lazio, Mattia Zaccagni si è recato assieme alla famiglia nella zona di Ponza e Palmarola per un’escursione in barca. Proprio così lo ritrae un video diventato virale sui social, in particolare su Instagram, pubblicato da “Il Barchino dei Gelati”

Il video con protagonista Zaccagni: il capitano della Lazio ribadisce la sua fede

”Il Barchino dei gelati” è un’autentica “gelateria galleggiante“ che naviga fra le acque di Ponza, Palmarola e della costiera amalfitana, nato dall’iniziativa di Alfio Boschi, in collaborazione con Algida. Questo insolito servizio offre gelati e bibite direttamente dal mare, portando freschezza e allegria nelle calette più suggestive. Nella giornata di ieri, un video su Instagram ritrae Alfio Boschi, noto tifoso romanista, alla guida del barchino, incontrare il capitano della Lazio Mattia Zaccagni. I due hanno scherzato insieme, con Boschi che ha ribadito la sua esultanza per il capitano dei biancocelesti - nonostante la sua fede giallorossa - al momento del goal siglato Nazionale contro la Croazia, avvenuto la scorsa estate. Dopodiché, fra uno sketch e l’altro, al termine del video, Zaccagni afferma, ironicamente, ribadendo la sua fede biancoceleste: “Non comprate i gelati da lui che è della Roma”. L’affermazione scherzosa è stata seguita da Boschi con: “È proprio della Lazio”. Insomma, anche in vacanza e in un momento di scherzo, Zaccagni non perde occasione per dimostrare l’attaccamento ai colori biancocelesti, pronto e carico per una nuova stagione con l‘aquila sul petto

Il video