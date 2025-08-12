Spalletti: “Quanto successo con la Nazionale non mi passerà mai. Serie A? Contento per Sarri…”

Luciano Spalletti non ha ancora superato la delusione per l’esperienza alla guida della Nazionale e lo ha espresso in un’intervista di ieri notte, ospite di Nonsolomercato, il programma dell’estate di Rai Sport, condotto da Paolo Paganini su Rai 2. L’ex commissario tecnico si è assunto la piena responsabilità del mancato risultato, riconoscendo di non essere riuscito a incidere sulla crescita del gruppo. Nessun rimpianto per le convocazioni effettuate, nonostante alcuni giocatori non fossero al meglio della forma. Spalletti ha espresso fiducia in Rino Gattuso, convinto che il nuovo ct riuscirà a centrare la qualificazione. Per il tecnico toscano il calcio italiano gode di buona salute e la Serie A riparte con un gruppo di allenatori di altissimo livello. In cima alla griglia di partenza indica il Napoli, davanti a Inter, Milan e Juventus, senza escludere l’inserimento di Roma e Lazio. Sul futuro, resta in attesa di eventuali proposte, senza fretta di tornare in panchina. Non esclude la convocazione di calciatori impegnati in campionati esteri o meno prestigiosi, vista la ristretta base di selezione attuale.

