Stasera in diretta torna Football Crazy: focus sul derby della Capitale

Questa sera ritorna in TV Football Crazy, la trasmissione televisiva interamente dedicata alla Lazio, alla Serie A e al calcio nazionale. L’appuntamento è fissato come sempre per il martedì alle ore 20.30, in diretta su T9, canale 17 del digitale terrestre. (GUARDA QUI IN STREAMING)

FOOTBALL CRAZY SPECIALE DERBY

Alla conduzione ci sarà ancora la giornalista Elisa Di Iorio, che guiderà il dibattito con ospiti in studio e opinionisti pronti ad analizzare le partite, i protagonisti e i temi più caldi del campionato.

Nella nuova puntata analizzeremo la sconfitta della Lazio a Reggio Emilia contro il Sassuolo e ci proietteremo già a domenica, quando i biancocelesti affronteranno il derby contro la Roma, la partita più importante della Capitale. La Lazio dovrà ritrovare forze ed energie per arrivare pronta all’appuntamento che vale una stagione.

Un format ormai consolidato, che anche quest’anno promette di offrire approfondimenti, curiosità e spazio al confronto tra tifosi e addetti ai lavori. L’appuntamento è quindi per stasera, con la prima puntata di una stagione che si preannuncia ricca di contenuti e sorprese.