Massimo Ferrero torna nel calcio: ecco il suo nuovo club

Ferrero torna nel calcio: dalla Paolana alla Ternana in Serie C

Massimo Ferrero rientra ufficialmente nel mondo del calcio. Dopo aver annunciato di recente la sua collaborazione con la Paolana, squadra calabrese di Eccellenza, l’ex presidente della Sampdoria assume ora un incarico di primo piano alla Ternana, che milita in Serie C. Nella scorsa stagione la formazione umbra aveva sfiorato il ritorno in Serie B, cedendo solo ai rigori nella finale playoff contro il Pescara.

Sul fronte societario, però, la situazione in Serie C si è complicata e ieri è stato comunicato il nuovo assetto dirigenziale. L’Assemblea dei Soci, riunitasi a Roma nello studio del notaio Anderlini, ha sancito il passaggio del club rossoverde dai fratelli D’Alessandro alla famiglia Rizzo, con Claudia Rizzo designata come nuova presidente.

Il comunicato ufficiale della Ternana ha sottolineato il ruolo determinante di Ferrero: “Un ringraziamento particolare a Massimo Ferrero per l’importante ruolo di mediazione in questo delicato passaggio societario e che avrà un ruolo centrale per lo sviluppo del club”.

Le dichiarazioni di Ferrero dopo il cambio societario alla Ternana

Al momento non è stato chiarito il compito preciso che Ferrero ricoprirà, ma lo stesso ex patron blucerchiato ha parlato ai microfoni di LacasadiC spiegando la sua visione del nuovo progetto: “Posso piacere o non piacere, questo decidetelo voi, ma giudicatemi dal lavoro sul campo. Non prometto nulla: nel calcio contano dedizione e amore. Da oggi la Ternana deve cambiare pelle, perché è una nuova vita. Sarà il campo a darci ragione o torto”.

Ferrero ha poi aggiunto: “I primi obiettivi sono giocare a pallone e rifare il terreno di gioco, perché non mi piace. L’ho visto in televisione e non è all’altezza”. Dopo l’uscita di scena dalla Sampdoria, aveva valutato un possibile ingresso nel Perugia, senza esito. Si erano fatti i nomi anche di Pescara e Reggina, ma il presente parla chiaro: ora Ferrero è alla Ternana, attualmente con 6 punti in classifica dopo quattro giornate di Serie C.