De Grandis: "Lotito deve mollare la Lazio, non c'è prospettiva"

Il momento della Lazio

Dopo un'estate sofferta per il blocco del calciomercato, l'inizio del campionato non ha aiutato i tifosi ad alzare il morale: la Lazio nelle prime tre giornate ha raccolto soltanto tre punti, pesano le sconfitte esterne con Como e Sassuolo. Domenica alle ore 12:30 ci sarà già il derby con la Roma, una vittoria potrebbe svoltare questo inizio di stagione ma allo stesso tempo una sconfitta sarebbe pericolosissima per la squadra di Maurizio Sarri. Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato del momento storico che sta vivendo la Lazio e si è esposto anche sull'operato di Lotito e Fabiani: queste le sue dichiarazioni.

via onefootball Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images

Le parole di De Grandis su Lotito