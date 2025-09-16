De Grandis: "Lotito deve mollare la Lazio, non c'è prospettiva"
Queste le dichiarazioni di Stefano De Grandis ai microfoni di Radio Laziale
Il momento della Lazio
Dopo un'estate sofferta per il blocco del calciomercato, l'inizio del campionato non ha aiutato i tifosi ad alzare il morale: la Lazio nelle prime tre giornate ha raccolto soltanto tre punti, pesano le sconfitte esterne con Como e Sassuolo. Domenica alle ore 12:30 ci sarà già il derby con la Roma, una vittoria potrebbe svoltare questo inizio di stagione ma allo stesso tempo una sconfitta sarebbe pericolosissima per la squadra di Maurizio Sarri. Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato del momento storico che sta vivendo la Lazio e si è esposto anche sull'operato di Lotito e Fabiani: queste le sue dichiarazioni.
Le parole di De Grandis su Lotito
Secondo me a un certo punto uno deve prendere una decisione e andar via, deve mollare la Lazio. Non ce la fa a tenere il passo dei 30mila abbonati, a tenere il passo della passione della tifoseria biancoceleste che è ambiziosa, che vorrebbe divertirsi, che vorrebbe sognare, non dico vincere ma sognare. Secondo me quando la tifoseria è la quarta in Italia per abbonati, è assolutamente obbligatorio permetterle di sognare. Questo mi sembra il momento più buio in assoluto della gestione Lotito: io non sono mai stato un antilotitiano, se lui va via il laziale gli deve dire grazie perché è il presidente più vincente dopo Cragnotti. La Lazio secondo me non è stata amministrata male ma se a un certo punto non vedi più lo spiraglio, se c'è una contestazione, se 6mila gridano Fabiani vattene a quel paese, cosa rimanete a fare. Posso capire Fabiani che percepisce uno stipendio, ma Lotito, anche se ha delle entrate, la vendesse. Se la vende ha fatto l'affare perché gliela pagano bene; un presidente che ha speso i soldi per il Como, non si trova per comprare la Lazio? Certamente si trova. Questo fatto di rimanere allacciato alla squadra quando tutti ti insultano e quando non dai più niente perché non c'è una prospettiva, una volta c'era qualcosa, prendevano i giovani, adesso chi prendi? Prendi sempre gli scarti degli scarti all'ultima giornata di mercato. Io vedo una Lazio abbastanza scarsa.