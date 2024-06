Nani, direttore tecnico dell'Udinese: "Ho parlato con la Lazio per Samardzic: la situazione"

La dirigenza della Lazio in questi giorni ha incontrato Gianluca Nani, Group Technical Director dell'Udinese per parlare di Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo con cittadinanza tedesca, è nel mirino dei biancocelesti da molto tempo, e in lui è stato individuato il perfetto erede di Luis Alberto.

Depositphotos

La trattativa per Samardzic

Per tecnica ed estro, il classe 2002 sarebbe una pedina fondamentale nella trequarti di Baroni, ed il suo potenziale ancora inespresso potrebbe far schizzare il suo valore alle stelle nel giro di un paio di anni. La Lazio lo sa e vuole affondare il colpo, ma non è semplice: da Udine chiedono una base fissa di 25 milioni, ma si può chiudere a 20 più bonus. È questo quello che è emerso dopo l'incontro tra le due dirigenze: i friulani accettano di fare uno sconto, ma la Lazio continua a offrire 15 milioni di base fissa più bonus o in alterativa contropartite (Cancellieri, Basic, Akpa…) che però non interessano.

“Samardzic piace alla Lazio, ho parlato con Lotito”

Intanto, lo stesso Nani, ha confermato l'incontro con Lotito ai microfoni di TV12. Da quello che il direttore ha fatto trasparire, l'interesse della Lazio è concreto ma l'Udinese ci vuole andare piano e non farà ulteriori sconti per il talento serbo. Queste le sue parole: