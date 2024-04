CdS | Lazio-Salernitana 4-1, c'è poco da festeggiare.

Il clima dell'ambiente

La Lazio quest' anno non aveva mai segnato quattro gol e lo fa proprio davanti ai suoi tifosi in un clima in cui sembrava essere tornati indietro di dieci anni con la Curva Nord che ha indetto una forte contestazione a giocatori e Lotito. Lo stesso Felipe Anderson, eroe di serata, fischiato dopo ogni gol con i presenti allo stadio che intonavano cori contro la Juve, la sua probabile futura squadra.

La partita

La Lazio è partita subito molto forte andando ad aggredire la partita, il manifesto di Tudor è rappresentato dal primo gol del trequartista brasiliano in forcing su Candreva involandosi poi vero la porta. Il raddoppio è stato poi a firma di Vecino al 14', ma anche qui lo stadio non lo ha esentato dai fischi.

La Lazio come poi spesso accade si addormenta e la Salernitana riesce ad accorciare subito le distanze con il gol del 2-1. Dopo il gol di Felipe Anderson anche qui accompagnato da rumorosissimi fischi la partita è stata chiusa definitivamente, sigillata dal gol di Isaksen anche lui fischiato. Il messaggio della Nord è stato chiaro.

Il Corriere dello Sport