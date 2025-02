Venezia-Lazio, le probabili formazioni: la scelta su Mandas

Dopo il pareggio casalingo contro il Napoli di Antonio Conte, la Lazio è pronta a scendere nuovamente in campo questa volta allo Stadio Luigi Penzo contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 15:00 di questo sabato, per la sfida valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A.

Dopo un lungo periodo in cui le prestazioni di Provedel non raggiungevano più quella brillantezza che aveva contraddistinto il portiere bergamasco, mister Baroni sembra aver messo mano anche a questo reparto: a Venezia Mandas al posto di Provedel.

Altro cambio, in questo caso necessario, riguarda l'attacco con Noslin dal 1' che sostituirà un Castellanos infortunato, e Dele-Bashiru che completerà la coppia in centrocampo insieme a Guendouzi, al posto di Rovella, squalificato per somma di ammonizioni. Queste le novità principali. Di seguito le probabili formazioni di Venezia-Lazio.

Le probabili scelte di Di Francesco

VENEZIA (3-5-1-1): Radu; Mercandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio; Fila. Allenatore: Di Francesco.

La probabile formazione di Baroni

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Romagnoli, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. A disposizione: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Patric, Provstgaard, Belahyane, Basic, Tchaouna, Ibrahimovic, Pedro. Allenatore: Baroni.