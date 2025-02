Sarri: "Lazio? Ho attaccato il mio malcontento alla squadra. Su Lotito vi dico che..."

Dopo l'esperienza alla guida della Lazio e alle conseguenti dimissioni, il tecnico toscano, Maurizio Sarri, è lontano da un campo di calcio da quasi un anno. Il Corriere dello Sera ha realizzato un'intervista in esclusiva dell'ex allenatore biancoceleste.

È stato complesso stare lontano dal calcio, ma anche per problemi di carattere personale: è venuta a mancare mia madre e mio zio a cui ero molto legato. Mia moglie è stata in terapia intensiva e anch'io ho subito un infortunio. Ci siamo ripresi dopo un periodo difficile.

Negli ultimi dieci anni ho lavorato in club importanti, spero di ricevere la giusta chiamata per tornare in campo, ma deve esserci quella scintilla, altrimenti resto fermo.

Preferisco non rispondere, le dico che ho non ho vacillato sulle proposte che mi hanno fatto. Dove mi sentirei a mio agio? In Serie A, in Italia, è il campionato che rispecchia al meglio le mie caratteristiche. Anche la Premier ha un fascino unico.