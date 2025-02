Lazio favorita per la vittoria in Europa, c'è anche la Roma

Il cammino della Lazio in Europa League parla da sè. Gli uomini di Marco Baroni hanno sorpreso a suon di vittorie, punti e sopratutto un bel gioco che ha stupito tutti gli spettatori in ambito europeo.

I biancocelesti hanno chiuso la prima fase europea con 19 punti in 8 partite. Una differenza reti importante che ha dato modo ai capitolini di arrivare sulla vetta della classifica di Europa League guardando tutti dall'alto. Sondaggi, statistiche e bookmakers iniziano ad analizzare ed elencare le favorite per alzare l'importante coppa europea. Vediamo cosa dicono sulla Lazio e non solo, l'altra italiana in gara è la Roma, anche lei entrata in questa classifica.

La previsione e le favorite

La prima previsione arriva da Optaanalyst che sulla base di dati, statistiche e risultati lancia la bomba sulle favorite per la vittoria di questa Europa League. A sottolineare la cosa è anche Sky tramite un post social arrivato su Instagram. Il podio è il seguente: Lazio in cima, Atletico Bilbao la seconda, Tottenham la terza.

Il post social

La previsione sull'altra italiana

La Lazio non è l'unico club italiano rimasto in corsa. L'altra partecipante si trova dall'altra sponda del Tevere, è l'As Roma che arriva dalla vittoria contro il Porto ai Playoff. I giallorossi dovranno affrontare l'Atletico Bilbao, squadra spagnola che vorrà sicuramente arrivare fino in fondo per la vittoria di questa Europa League, visto che la finale si disputerà anche nel suo stadio. La squadra di Claudio Ranieri è considerata la quarta favorita. Posizione che inizia a perdere di importante visto che le partecipanti totali sono 16.