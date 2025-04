Lazio, Lazzari: "Non vediamo l'ora di scendere in campo"

Alla squadra di Baroni e ai suoi tifosi questa sera spetta una sfida da cardiopalma, una sfida di 90' per sognare, eventualmente 120' in caso di supplementari, o anche fino ai rigori. Una notta europea in cui la Lazio può ancora crederci, grazie anche al provvidenziale salvataggio di Mandas negli ultimi minuti di gioco dell'andata, impedendo al Bodo/Glimt di chiudere definitivamente la partita.

A pochi minuti dall'inizio del match è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e Lazio Style Radio, il calciatore biancoceleste, Manuel Lazzari, di seguito le sue dichiarazioni.

Il biancoceleste ai microfoni di Sky Sport