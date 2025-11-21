Cagliari, investitori americani entrano in società: il comunicato ufficiale

Cagliari, in società entrano investitori americani: il comunicato

Cagliari Calcio è lieto di comunicare la firma di un accordo che prevede l’ingresso nel capitale sociale della società di un gruppo di investitori americani facenti riferimento a Maurizio Fiori, sardo di origine e amministratore delegato di Praxis Capital Management, finalizzato all’acquisizione di una partecipazione di minoranza qualificata. CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM L’operazione nasce dalla condivisione di una visione strategica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di supportare lo sviluppo del nuovo stadio e più in generale la crescita e il rafforzamento strutturale del Cagliari Calcio. Il signing dell’operazione è avvenuto in data odierna, cui faranno seguito il closing e la presentazione dell’investitore, dopo le necessarie approvazioni regolamentari. Il gruppo di investitori è assistito da Hogan Lovells in qualità di consulente legale e da Deloitte come consulente fiscale e finanziario dell’operazione. Fluorsid Group è assistita dallo Studio BDL in qualità di consulente legale e dallo Studio Verna in qualità di consulente fiscale.

Photo by Enrico Locci/Getty Images via OneFootball

Cagliari, il ruolo di Giulini e le sue parole

Il Presidente Tommaso Giulini manterrà il controllo e la guida operativa del Club, affiancato da un partner internazionale in grado di contribuire con competenze e un network globale, rafforzando il percorso di consolidamento e innovazione già avviato.

Accogliere Maurizio e il suo gruppo di investitori rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club. La loro visione, unita all’esperienza e al rispetto per le nostre tradizioni, li rende partner ideali per costruire insieme il Cagliari del futuro.

Cagliari, le parole di Maurizio Fiori