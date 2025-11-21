Una partita del weekend sarà in chiaro su Dazn: i dettagli

Finalmente torna la Serie A, il weekend offre tre partite di alto livello come Inter-Milan, Napoli-Atalanta e Fiorentina-Juventus. La Lazio invece affronterà il Lecce nella giornata di domenica, serve assolutamente una vittoria per risalire la classifica. Per tutti gli appassionati del calcio italiano, una partita di questa giornata sarà visibile in chiaro su Dazn: tutti i dettagli.

Fiorentina-Juventus gratis su Dazn: i dettagli

La partita tra le due compagini sarà visibile in chiaro su Dazn per 2 milioni di utenti senza sottoscrivere l'abbonamento: per accedere al contenuto è necessario completare una registrazione sul sito ufficiale di Dazn. La sfida è in programma domani alle ore 18:00.

Il post