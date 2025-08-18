Lazio, il Comandante premia le aquile al termine del precampionato: i dettagli

La campagna acquisti bloccata, a causa dei tre parametri FIGC non rispettati, ha creato molti problemi in casa Lazio, soprattutto dato che la Società non ha potuto far arrivare nessun calciatore a rafforzare i reparti e, per questa ragione, le aquile dello scorso anno e i biancocelesti rientrati dai prestiti, Danilo Cataldi dalla Fiorentina e Matteo Cancellieri dal Parma, sono l'unica speranza per i tifosi laziali. Oltre a ciò, l'inizio del Campionato di Serie A si avvicina, infatti, il 24 agosto alle ore 18:30 la Lazio scenderà per la prima volta in campo nella stagione 2025/2026 per affrontare il Como di Fabregas, che grazie alla sua rosa ed ai numerosi investimenti rappresenta una nuova minaccia per le altre Big. Prima di scendere nuovamente in campo e disputare una partita di Campionato, il Comandante Maurizio Sarri ha voluto premiare la sua rosa al termine delle amichevoli, che si sono concluse con un bilancio di 4 vittorie, un pareggio ed una sconfitta e con gli esterni Matteo Cancellieri e Pedro come marcatori principali.

Lazio: il Comandante premia la rosa biancoceleste

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico Maurizio Sarri ha deciso di premiare le aquile al termine del precampionato con due giorni di riposo, precisamente ieri ed oggi, infatti, il Comandante ha regalato alla squadra un ulteriore giornata di stop, annullando la seduta di scarico che avrebbe dovuto tenersi oggi. Gli allenamenti al centro sportivo di Formello, invece, ricominceranno martedì 19 agosto, mentre mercoledì è in programma una doppia seduta.

