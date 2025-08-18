Lazio, manca poco all'inizio del Campionato: il punto sugli infortunati

L'estate è volata e domenica 24 agosto alle ore 18:30 la Lazio scenderà in campo allo stadio Sinigaglia per affrontare il Como, nuova minaccia delle Big. Con il mercato bloccato, il Comandante ha bisogno di tutta la squadra a disposizione e fortunatamente due calciatori, che fino ad ora rientravano tra infortunati, sono vicini al rientro.

Belahyane e Vecino: le due aquile vicino al rientro

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Reda Belahyane e Matias Vecino sembrano essere prossimi al rientro e presto il Comandante potrà utilizzarli come pedine nel suo modulo. Il numero 21 è stato fermato da un trauma alla caviglia rimediato in allenamento, mentre per l'ex Inter era tornato un fastidio alla coscia sinistra, che nella stagione 2024/2025 gli aveva impedito di scendere in campo da fine novembre a inizio marzo, fortunatamente ieri i due calciatori si sono allenati al centro sportivo di Formello e potrebbero tornare a svolgere il lavoro con il resto della rosa da martedì pomeriggio o nella doppia seduta di mercoledì.

Patric, Gigot e Isaksen: i tempi di recupero

Mentre Belahyane e Vecino sembrano essere prossimi al rientro, il mister dovrà aspettare ancora un po' prima di poter riutilizzare Patric e Isaksen, mentre per Samuel Gigot il discorso è diverso, infatti, anche se al momento il francese si è fermato a causa della lombosciatalgia, la ragione principale dietro lo stop riguarda il desiderio della Società di vendere l'ex Olympique Marsiglia. Per quanto riguarda il numero 4, il difensore si è fermato per una lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra ma dovrebbe poter tornare tra i convocati nell'incontro con il Sassuolo. Gustav Isaksen, invece, continua a svolgere il programma di recupero dopo la guarigione dalla mononucleosi e dovrebbe poter tornare in campo in tempo per la prima partita casalinga, vale a dire Lazio-Hellas Verona, o al massimo nel match contro il Sassuolo, dopo la sosta.