Brocchi: "In testa vedo Inter e Napoli. La Lazio? Ha mantenuto un'ottima rosa e..."

Il Campionato di Serie A sta per riaprire le porte per la stagione 2025/2026, infatti, il 23 e il 24 agosto le squadre scenderanno in campo per disputare la prima giornata, con la speranza di portarsi a casa i 3 punti. In vista dell'inizio del Campionato, Cristian Brocchi ha stilato la sua classifica ai microfoni di Radio Serie A.

Cristian Brocchi a Radio Serie A

La classifica di Campionato

Vedo in prima fila Inter e Napoli perché hanno uno zoccolo duro importante e delle certezze che si ritroveranno da subito. Poi appena dietro il Milan perché ha una rosa con giocatori forti potrà dedicarsi a una sola competizione. Juventus, Atalanta e Roma credo siano più o meno nella stessa situazione, devono ancora essere completate e hanno cambiato allenatore. Gasperini e Juric avranno bisogno di un po’ di tempo per capire l’ambiente ed entrare nella testa dei giocatori, la Juve è un po’ più avvantaggiata perché Tudor già conosce benissimo la piazza e alla fine dello scorso campionato l’ha vissuta anche da allenatore. Poi la Lazio che ha mantenuto una rosa buonissima e ha come garanzia la presenza di Maurizio Sarri che ha sempre giocato ottimo calcio.

Sulla Fiorentina, Bologna e Roma