Calciomercato Lazio, rifiutata un'offerta dall'Arabia per Tavares: il motivo e le cifre

Il mercato di gennaio sta per aprirsi e, per permettersi l'arrivo di calciatori che potrebbero vestire la maglia biancoceleste e rafforzare la rosa, serve cedere qualcuno. Dopo la partenza di Taty Castellanos, il Comandante ha dato il via libera anche alle partenze di Guendouzi e Nuno Tavares, ormai neanche più schierato in campo dopo i grandi errori commessi nel derby e contro il Bologna.

Calciomercato Lazio: il punto su Tavares

Come riportato dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'Al-Hitthiad ha fatto una ricca offerta per Nuno Tavares, tuttavia, le cifre presentate alla Lazio sono state valutate non sufficienti, infatti, si aggirano intorno ai 10 milioni. La Lazio vorrebbe riuscire a ricavare di più dalla cessione del terzino, soprattutto dato che il 35% della rivendita andrà nelle tasche dell'Arsenal.