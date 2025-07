Patric valore aggiunto per la Lazio: come lo gestirà Sarri?

Un nuovo inizio nel segno della continuità

La Lazio guidata da Maurizio Sarri comincia a delineare il proprio percorso in vista della nuova stagione. In un contesto in cui il club non ha margini per intervenire concretamente sul mercato, l’attenzione del tecnico si concentra sul potenziamento delle risorse interne. Tra queste figura Patric, difensore spagnolo che ha ripreso ad allenarsi regolarmente con la squadra. Come riportato dal Corriere dello Sport, nei primi giorni di ritiro il giocatore ha indossato una fasciatura alla caviglia per avere maggiore stabilità nei movimenti.



Patric, una risorsa da rilanciare

Il fatto di conoscere già il sistema di gioco di Sarri e di godere della sua fiducia rappresenta un vantaggio per Patric nella corsa a un posto da titolare. Tuttavia, la competizione è alta: Gila e Romagnoli, titolari nella scorsa stagione, partono con un certo margine nelle gerarchie difensive. Nonostante ciò, nel corso del ritiro e delle prime partite, le valutazioni potrebbero evolversi e ridefinire le scelte del tecnico.