Lazio-Como, nuovo traguardo per Ivan Provedel: ecco di cosa si tratta

Nel corso della gara Lazio-Como, terminata con la sconfitta delle aquile, il portiere Ivan Provedel ha raggiunto un nuovo traguardo in maglia biancoceleste.

Lazio-Como: il traguardo di Provedel

La maledizione dell'Olimpico ha colpito ancora, infatti, stasera la rosa biancoceleste non è riuscita a conquistare neanche un punto nella sfida contro il Como. Nonostante ciò, la serata per Ivan Provedel non è stata del tutto negativa, infatti, il rigore, assegnato dal fischietto Fabbri e tirato da Nico Paz nel primo tempo di gioco, è stato il primo parato dal portiere in maglia biancoceleste.