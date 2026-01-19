La Curva Maestrelli in protesta: "Finchè non te ne andrai, non ci vedrai"

La Curva Maestrelli ha rilasciato un duro comunicato come segno di protesta contro gli ultimi episodi accaduti nel mondo Lazio

Michelle De Angelis
Fraioli
Fraioli

 La Curva Maestrelli ha rilasciato un duro comunicato come segno di protesta contro gli ultimi episodi accaduti nel mondo Lazio.

Il comunicato della Curva Maestrelli

FINCHÉ NON TE NE ANDRAI PIÙ NON CI VEDRAI. VISTO IL PERDURARE DI UNA SITUAZIONE INSOPPORTABILE, DA OLTRE 20 ANNI, IL GRUPPO AVAMPOSTO CURVA MAESTRELLI DECIDE DI NON COLORARE E PRESENZIARE CON VESSILLI VARI IL SETTORE, DOPO TANTISSIMI SACRIFICI PORTATI AVANTI CON UNA PASSIONE PROFONDA, DANDO UN SEGNALE GIÀ DA SUBITO DURANTE L'INCONTRO LAZIO -COMO. LA NOSTRA PROTESTA NON E' RIVOLTA NÉ A SARRI E NÉ ALLA SQUADRA, AI QUALI VA' TUTTA LA NOSTRA COMPRENSIONE E SOLIDARIETÀ.

