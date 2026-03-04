Coppa Italia, Lazio-Atalanta: ecco le formazioni ufficiali
Queste le scelte iniziali dei due allenatori per la semifinale d'andata di Coppa Italia
In uno stadio deserto con la contestazione dei tifosi verso Lotito, questa sera la Lazio giocherà la partita più importante della sua stagione: all'Olimpico ci sarà l'Atalanta, gara valevole per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Proprio in questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali, ecco le scelte iniziali dei rispettivi allenatori.
Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All.: Sarri.
A disp.: Motta, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Patric, Provstgaard, Belahyane, Przyborek, Pedro, Cancellieri, Noslin, Dia, Ratkov.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All.: Palladino.