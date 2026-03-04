Coppa Italia, Lazio-Atalanta: ecco le formazioni ufficiali

Queste le scelte iniziali dei due allenatori per la semifinale d'andata di Coppa Italia

Emanuele Petrucci /
Sarri
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball

In uno stadio deserto con la contestazione dei tifosi verso Lotito, questa sera la Lazio giocherà la partita più importante della sua stagione: all'Olimpico ci sarà l'Atalanta, gara valevole per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Proprio in questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali, ecco le scelte iniziali dei rispettivi allenatori.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Coppa Italia
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All.: Sarri.

A disp.: Motta, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Patric, Provstgaard, Belahyane, Przyborek, Pedro, Cancellieri, Noslin, Dia, Ratkov.

 

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All.: Palladino.

Sarri a Sportmediaset: "Squadra spenta, ma la colpa non è solo dei giocatori"
Lazio, Bucchioni su Lotito: "Non può fare così, tutto surreale"