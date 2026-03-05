Lotito ci risiamo: dura risposta ad un giornalista fuori la commissione Antimafia

Negli ultimi giorni hanno fatto molto discutere ed indignare le parole di Lotito durante una telefonata con un tifoso circolata sui social, dove il patron non risparmiava critiche a Sarri e Baroni tra gli altri.

Questo pomeriggio Lotito si è recato in commissione Antimafia dove verrà ascoltato in merito all’interno della discussione sulle infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e i legami tra criminalità organizzata e società sportive. Il patron ha avuto una dura reazione ad una domanda di un giornalista prima di entrare in commissione.

La dura risposta di Lotito

All'ingresso della commissione Antimafia, uno dei cronisti presenti ha chiesto al presidente Claudio Lotito: “periodo nero per la Lazio, va sempre peggio quando finirà?”. Secca la risposta di Lotito: “quando finirà la gente come te che va girando”.

Il video