Lazio, riecco Isaksen: ecco quando rientrerà il danese

Fine dell’incubo, inizio del rilancio

Dopo un’estate tormentata dalla mononucleosi e da un recupero lento e complicato, Gustav Isaksen è finalmente pronto a tornare in campo. L’attaccante danese figura tra i convocati della Lazio per la sfida di domenica contro il Sassuolo, gara che potrebbe rappresentare la sua rampa di lancio in vista del derby del 21 settembre. Come riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore si è aggregato al gruppo da mercoledì dopo aver saltato tutta la preparazione estiva, comprese amichevoli e prime due giornate di campionato.

Il piano di Sarri

Isaksen non ha ancora il ritmo per disputare una gara intera e Sarri valuterà con attenzione il suo impiego a Reggio Emilia. Davanti a lui nelle gerarchie ci sono Cancellieri, favorito per partire titolare, e Pedro, ma il danese rappresenta l’arma in più dalla panchina. Salvo sorprese, il tecnico dovrebbe concedergli 20-30 minuti, in base all’andamento della partita al Mapei. L’obiettivo di Isaksen è chiaro: riconquistare un posto da titolare e iniziare da subito il suo percorso di rilancio in maglia biancoceleste.