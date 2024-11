FORMELLO | Lazio-Cagliari: tornano Lazzari e Romagnoli, fiducia a Noslin

Entusiasmo a Formello per la Lazio che domani sera ospiterà il Cagliari. La squadra si è ritrovata nel pomeriggio per la rifinitura con Marco Baroni che può contare su tutto l’organico a disposizione eccezion fatta per Nuno Tavares squalificato. Regolarmente in campo Mattia Zaccagni, il virus influenzale lo ha tormentato per una settimana ma ora è tornato a lavorare con i compagni anche se è destinato alla panchina. Il tecnico infatti rinnova la fiducia a Noslin sulla sinistra vista l’assenza dell’olandese giovedì prossimo contro il Porto, sulla corsia di destra è confermato Isaksen con il ritorno di Dia sulla trequarti alle spalle di Castellanos. Per la mediana ha recuperato Rovella, sarà rilanciato dal primo minuto al fianco di Guendouzi chiamato agli straordinari. In difesa Lazzari prende il posto di Marusic sulla corsia di destra, opportunità per Pellegrini sulla fascia mancina con Gila ad affiancare Romagnoli davanti Provedel. Cinque novità di formazione rispetto alla vittoria contro il Como per accorciare la classifica dopo il passo falso del Napoli e rispondere alle vittore di Fiorentina e Atalanta.

PROBABILE FORMAZIONE



LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, Gigot, Patric, Vecino, Castrovilli, Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro, Zaccagni.

Squalificati: Nuno Tavares

Diffidati: -

Indisponibili: -



CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Augello; Piccoli. All.: Davide Nicola.

A disposizione: Sherri, Palomino, Azzi, Marin, Deiola, Wieteska, Prati, Felici, Luvumbo, Gaetano, Lapadula, Pavoletti.

Squalificati: -

Indisponibili: Jankto, Mutandwa.



ARBITRO



Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta

Assistenti: Fabiano Preti (sezione di Mantova) – Dario Garzelli (sezione di Livorno)

IV uomo: Luca Zufferli della sezione di Udine

VAR: Francesco Meraviglia (sezione di Pistoia)

AVAR: Michael Fabbri (sezione di Ravenna)