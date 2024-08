Dalla Grecia: "Rifiutata l'offerta della Lazio per Ionnidis"

Nonostante Dia sembri ormai a un passo, la Lazio ci avrebbe provato fino all'ultimo per Ionnidis, attaccante in forza al Panathinaikos e vero pupillo del ds Fabiani. Il giocatore greco classe 2000 ha stregato la dirigenza biancoceleste, che avrebbe recapitato un'offerta superiore ai 20 milioni per assicurarselo.

Ionnidis-Lazio: il Panathinaikos rifiuta l'offerta

Secondo quanto riportato dal portale greco Sportal.gr, Yiannis Alafouzos, presidente del Pana, avrebbe rifiutato un'offerta biancoceleste di 20 milioni + il 40% della futura rivendita. Una proposta importante da parte della Lazio, ma che è stata prontamente rispedita al mittente. Il club di Atene non ha intenzione di perdere il forte attaccante 24enne nazionale greco, e per questo ha rifiutato da lì a poco anche le offerte di Bologna, Sporting Lisbona, Ipswich e Leicester, che in estate lo avevano cercato con insistenza. L'intenzione del presidente è quella di costruire una squadra intorno a Ionnidis. Sembra quindi, che nemmeno davanti a offerte "irrinunciabili" l'attaccante greco possa lasciare Atene in questa finestra di mercato: Alafouzos è fermo nella sua decisione e Ionnidis continuerà a giocare per il Pana, almeno ancora per un altro anno.

Il tweet di Sportal.gr: